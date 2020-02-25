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Erdoğan: Putin'le görüşürüz; Kremlin: Görüşme planlanmıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Almanya ve Fransa arasında görüş ayrılıklarının aşılamadığı mesajı vererek dörtlü zirve yerine Putin ile ikili görüşebileceğini söyledi. Kremlin'e göre ise ikili görüşme planlanmıyor.
Erdoğan: Putin'le görüşürüz; Kremlin: Görüşme planlanmıyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile İdlib ve Libya konusunda temasların sürdüğünü belirterek Rusya'dan bir heyetin İdlib görüşmeleri için Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya'nın başta hava kuvvetleri olmak üzere Suriye ordusuna en üst düzeyde destek verdiğini belirterek "911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz" dedi.

Türkiye'de 3,5-4 milyon Suriyeli bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu konuda başta Batı dünyası olmak üzere hiçbir ülkenin duyarlılık göstermediği eleştirisini de yineledi.

Dörtlü zirve belirsizliğini koruyor

Erdoğan haftasonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili olaraksa, "Sayın Macron ile Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart'ta bizim Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız" diye konuştu.

Erdoğan, görüşmenin yerine ilişkin soruya "İstanbul olur, Ankara olur fark etmez" yanıtını verdi.

Kremlin: Putin-Erdoğan zirvesi planlanmıyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Moskova'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, şu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme planlanmadığını belirterek, "İkili bir temas konusunda görüşmeler yapmıyoruz. Ancak çok taraflı formatta olası bir toplantı için çalışmalar sürüyor" dedi.  

Suriye'nin İdlib bölgesine ilişkin olarak Türkiye ve İran'ın katılImı ile bir zirve düzenlenmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Peskov, ancak Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü bir zirve planlanmadığını dile getirdi.

 BM'den İdlib için "kan gölü" uyarısı

Diğer yandan Birleşmiş Milletler, çatışmaların sürdüğü İdlib'in kan gölüne dönebileceği uyarısında bulundu.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, çatışmaların yaklaşık bir milyon mültecinin bulunduğu kamp bölgelerine "tehlikeli bir şekilde yaklaştığı"na dikkat çekerek bölgenin kan gölüne dönebileceğini söyledi.

Bölgedeki sivillerin çadırlarda ve derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Cutts, BM'nin bölgeye Türkiye üzerinden yapılan insani yardımları iki katına çıkarmaya çalıştığını, insani yardım malzemeleri taşıyan kamyon sayısının günlük 50'den 100'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Yardımlar yetmiyor"

Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle BM'nin kriz için talep ettiği mali yardım miktarını 330 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarttığını da belirten Cutts, şu an yaklaşık 370 milyon dolarlık bir finansman açığı bulunduğunu söyledi.

BM yetkilisi, bölgeye Ocak ayında yardım malzemesi taşıyan bin 200 kamyon gönderildiğini, Şubat ayında da şimdiye kadar 700 kamyonun bölgeye giriş yaptığını kaydetti. Cutts, "Gerçek, bunların yeterli olmadığı. İnsanların en acil ihtiyacı olan gıda, çadır, battaniye ve kışlıkları bile zar zor karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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