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Erdoğan: "Rejim bu yola girerse sonuçları olur"

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Erdoğan: "Rejim bu yola girerse sonuçları olur"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştüler.

Erdoğan’ın görüşmede Putin’e Esed rejiminin Afrin’e gireceği iddiaları hakkında, ”Rejim bu yola girerse sonuçları olur” dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Erdoğan’ın görüşmede Putin’e Esed rejiminin Afrin’e gireceği iddiaları hakkında, ”Rejim bu yola girerse sonuçları olur.” dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

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