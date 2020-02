Erdoğan: Rejim daha önceki anlaşmalardaki sınırlara çekilmezse şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Kuruluşu tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk parti AK Parti'dir. AK Parti'nin olması gereken yer yüzde 50'lerin çok çok üzeridir. Bunu göreceğiz" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Seçimden seçime milleti hatırlayanların oy oranını 1 puan bile artıramamaları bizim için bir ibrettir" derken, yeni üye çalışmalarına hız kazandırmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok.

"Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.

"AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız.

"Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini AK Parti'nin bir parçası haline getirmektir.

"Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi artıramamış olmaları bizim için en büyük ibrettir.

"Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz.

"Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz. AK Parti'nin olması gereken yer yüzde 50'lerin çok çok üzeridir. Bunu göreceğiz. Kuru üye değil, her üye bileceğiz ki adeta birer çarpan olarak partimizde.

"AK Parti güçlü olursa, Türkiye güçlü olur. Ülkemizi hedef alanlar ne yapıyor, AK Parti'yi hedef alıyor.

"Bazıları istifa ediyor diyorlar. Edebilir. Ama bakın bir ayda 45 bin yeni üye geldi. Bu noktada 'ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir'.

"Turkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak gibi bir niyeti asla söz konusu değidlir. Tam tersine biz Suriye topraklarının işgalinin ve ilhakının önüne geçmek istiyoruz. Suriye'nin 3'te 1'i PKK'nın ve ne yazık ki onu destekleyen ABD'nin işgali altındadır. Suriye'de halkın en azından büyük desteğine sahip meşru bir yönetim bulunmuyor. Şu anda Suriye'de halk ellerinde Türkiye bayrağıyla sokaklarda dolaşıyor. Rejim diye karşımıza çıkartılan yapı halkıyla kavgalı, suni olarak hayata tutunan siyasi bir oluşumdur. PKK terör örgütü ve onu destekleyen ABD dururken niçin 4 milyona yakın Suriyeli'ye kendi topraklarında bakan Türkiye hedef alınıyor? Ülkemizin güney şehirleri terör örgütü saldırısı altındayken, Türkiye güvenli bölge oluşturmaya kalkınca niçin Suriye sevdalısı kesildiler? İdlib'den yeni 4 milyona yakın insan ülkemize gelme arzusunda. Biz bunlar için ne yapıyoruz? İdlib'de bir güvenli bölge oluşturuyoruz. Yoğun bir şekilde briket barınaklar oluşturmaya başladık. Bu barınaklarda o kardeşlerimizi daha konforlu bir yapıda barındıralım. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

"Biz merhamet sahibi bir millet olarak bu gayretimizi gösteriyoruz. Rejim kendi halkını uçaklarla bombalayarak gözü dönmüş katil sürüleriyle katlederek ilerlerken Türkiye'nin bu insanların hayatlarını kurtarma çabalarına niçin karşı çıkılıyor? Biz Adana Mutabakatı'yla Suriye'ye davetliyiz. Davetsiz misafir olduğunu iddia ettikleri Türkiye'ye olan saldırılara hak verenler, dünyanın dört bir yanında kendileri için benzer bir yolu açtıklarının farkında mı? Bugün İdlib'de yaşanan insani krize sırf Türkiye güç durumda kalacak diye sessiz kalan uluslararası toplum da üzerine çıkacak yükü karşılamaya hazır mı?

"Suriye rejimi Soçi'deki sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir. Rejimin saldırıya geçtiği her yerde insanlar diğer bölgelere değil Türkiye'ye yöneliyor, çünkü güven bölgesi burası. Bu insanlar rejimin hakim oldukları yerlerde onurlarının, canlarının, mallarının güvende olmayacağını biliyorlar. Bir süre sonra rejim tümüyle bir celsede inşallah cesede dönüşecektir. Suriye'yi kendi siyasi ve askeri hesaplarının bilek güreşi alanına çevirmek isteyenlerin umrunda olmayabilir ama her can bizim yüreğimizi yakıyor. Bu insanlar bizim kardeşimiz, kardeşlerimizi zalimlerin insafına ve zulmüne terk etmeyeceğiz. Gerekirse ölmeyi göze aldık. Varsa aynı fedakarlığı göze alan hodri meydan diyoruz.

"İdlib'deki çözüm rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması, daha önceki anlaşmalardaki sınırlara çekilmelidir. Aksi takdirde şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız, dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirirsek memnuniyet duyarız, zor durumdan yapmamız gerekecekse ona da varız.

"Madem ki 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşıyla Türkiye'nin güvenliği buradan geçiyor, ne yapıp edip bunu başaracağız."