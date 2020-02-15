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Erdoğan: Rejim güçlerinin bizim gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz; sessiz kalmamız mümkün değil, gerekeni yapıyoruz

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"Sınırlarımıza doğru hareket eden 1 milyona yakın İdlib halkını kabul etme durumumuz yok"
Erdoğan: Rejim güçlerinin bizim gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz; sessiz kalmamız mümkün değil, gerekeni yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim güçlerinin bizim bu gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz. Onların kuşatması karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Onlara karşı da biz gereğini yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. Jeffrey’nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur" ifadelerini kullandı.

Fedarasyonun taraflı davrandığına ihtimal vermediğini söyleyen Erdoğan, ''Herhangi bir Bakanımız hakkında filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil'' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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