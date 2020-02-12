Erdoğan: Rejimi Her Yerde Vuracağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Şubat ayına kadar rejimi gözlem noktalarımızın dışına çıkarmakta kararlıyız, bunun için havada karada ne gerekiyorsa bunu yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- İdlib'de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri ve İran destekli militanlar sivil halka saldırıyor.

- Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymadı.

- Şubat ayına kadar rejimi gözlem noktalarımızın dışına çıkarmakta kararlıyız, bunun için havada karada ne gerekiyorsa bunu yapacağız.

- İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına göz yummayız.