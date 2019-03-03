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Erdoğan reytinglerde ilk 20'ye giremedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan reytinglerde ilk 20'ye giremedi. Erdoğan'ın en çok ATV ile A Haber ortak yayınında izlendi.
Erdoğan reytinglerde ilk 20'ye giremedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim çalışmaları kapsamında katıldığı televizyon programları reyting sıralamasında ilk 20 arasına giremedi.

Odatv'de yer alan habere göre, Erdoğan’ın 15 Şubat’ta ATV ile A Haber ortak yayını total izleyicide 31'inci (yüzde 2.02) sırada yer alırken , ‘Başkan Erdoğan ile Gündem Özel’ başlığıyla AB grubunda 23. sırada (yüzde 1.69) kaldı.

Erdoğan’ın 23 Şubat’taki Kanal D-CNN Türk ortak programı ise, total izleyicide 47’nci (yüzde 1.22), AB grubunda ise 54’üncü (0.81) sırada yer aldı.

Erdoğan son olarak 26 Şubat’ta Star/NTV ortak yayınına katıldı.

Bu program da total izleyicide 51’inci (yüzde 1.01), AB grubunda ise 33’üncü (1.15) yer aldı.

Erdoğan, en yüksek reytingi 15 Şubat'ta katıldığı ATV'deki ortak yayında aldı.

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