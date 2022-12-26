Erdoğan, “Ronaldo’yu harcadılar” dedi, fakat Filistin konusunda pek de bir şey yapmadığı ortaya çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ronaldo’yu harcadılar. Ronaldo’ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo" sözleri gündemden düşmezken, Ronaldo'nun Filistin konusunda pek de bir şey yapmadığı ortaya çıktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı bir etkinlikte futbol ile ilgili de bazı yorumlarda bulundu. Katar’da düzenlenen Dünya Kupası finalini yerinde izleyen Erdoğan, Portekiz ulusal takımında yaşanan Ronaldo krizini mercek altına aldı.

“Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo” diyen Erdoğan Ronaldo’yu övdü.

Fakat Ronaldo gerçekten Filistin davasına Erdoğan’ın dediği kadar kendini vermiş bir sporcu mu? Her ne kadar kamuoyunda öyle bir algı olsa da Ronaldo kariyeri boyunca açık açık Filistin-İsrail hakkında net bir açıklama yapmadı.

Filistin halkına destek bir yana, Ronaldo Juventus’ta oynadığı yıllarda dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a formasını hediye etmişti.

Ronaldo’nun 2019 yılında Altın Krampon ödülünü kazandıktan sonra bunu açık artırmaya çıkarıp elde edilen 1.5 milyon euroyu Filistin halkına bağışladığına dair iddialar ünlü futbolcunun menajeri tarafından geçmişte yalanlanmıştı.

Sporcunun menajerlik şirketini üstlenen Gestifute Media’dan bir yetkili 2019 yılında ABD merkezli haber ajansı AP’ye bir açıklama yaparak, “Ronaldo sık sık bu tür yalan haberlerle gündeme geliyor. Fakat Filistin’e bağış yaptığı iddiası gerçeği yansıtmıyor” demişti.

Ronaldo, Real Madrid’de top koştururken Erdoğan’la “One minute” krizini yaşayan İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile böyle poz vermişti.

Öte yandan sosyal medyada Ronaldo’nun elinde “Filistin’in yanındayım” yazan bir pankart taşıdığı bir fotoğrafın ise gerçek olmadığı daha sonra ortaya çıkmıştı. O fotoğrafın orijinalinde Ronaldo’nun elinde İspanya’da 2011 yılında yaşanan depremzedelere destek için “Lorca’nın yanındayım” yazdığı da belirlenmişti.

Ronaldo’nun sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafında aslında Filistin halkına değil İspanya’daki depremzedelere yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ronaldo’nun üzerinde Filistin bayrağı olan bir atkıyla verdiği poz ise aslında Filistin hükümetiyle doğrudan bağlantılı değil. O karede Manchester United’ın yıldız ismi Filistin Futbol Federasyonu’ndan yetkililer ile birlikte poz veriyordu. Bu fotoğrafın 2013 yılında FIFA merkezinde çekildiği kayıtlara geçti.

Bu karelerin yanı sıra Ronaldo geçmişte İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Davos Zirvesi’nde yaşadığı “One Minute” krizinin baş aktörlerinden İsrail CumhurbaşkanI Şimon Peres ile Real Madrid’de oynadığı dönemde poz veren Ronaldo, daha sonra ise İsrail’in eski dışişleri Bakanlarından Israel Katz’a da formasını hediye etmişti.