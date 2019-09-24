Erdoğan: "Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinerek, "İşbirliğini ve adil paylaşımı esas olan her türlü teklife kapımız açıktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinerek, "İşbirliğini ve adil paylaşımı esas olan her türlü teklife kapımız açıktır" ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. İşbirliğini ve adil paylaşımı esas olan her türlü teklife kapımız açıktır.

Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz."