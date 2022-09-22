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Erdoğan: Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız

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TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız” dedi.
Erdoğan: Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş olabileceğine dair haberler hakkındaki düşüncesinin sorulması üzerine, “Bundan tabii ki memnuniyet duyarız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmelerinde, Kıbrıs’ın kuzeyine de değindiğini söyleyen Erdoğan, “Onunla da bu konuyu devamlı görüştüm. Ülkemizde misafir ettiğimiz ya da ziyaret ettiğimiz tüm liderlere Kıbrıs’taki haklı mücadelemizi, meselenin adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını yine aynı şekilde hep tekrarladık, hep ifade ettik” dedi.

Erdoğan, Rusya’nın turist potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “KKTC’nin de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Turizmde KKTC’ye böyle bir akışın olması inanıyorum ki ekonomik olarak da ciddi manada bir sıçramaya vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaten turizme yönelik alt yapısı gayet iyi olan bir ülke konumunda. Bu konuda alınacak neticeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni inşallah çok çok ileri taşıyacaktır. Temenni ediyorum ki önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır.”

 

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