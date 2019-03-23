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Erdoğan, Rusya'ya gidecek
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DÜNYA
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ASYA
23.03.2019 14:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gidecek.
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