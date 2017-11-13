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Erdoğan: S-400 anlaşması tamam

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Erdoğan: S-400 anlaşması tamam
TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’nun çekinceli baktığı Rusya’da S-400 tedariki için, “Anlaşma tamam” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Moskova’ya hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında ziyaretinde ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirip atılacak adımları ele alacaklarını belirterek Rusya’yla ticaret hedefinin önündeki engellerin büyük oranda kaldırıldığını belirtti.

Erdoğan, Rusya’dan S-400 alınmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, “S400 anlaşması tamam, biz bu ziyaretimizde bazı teknik konuları görüşeceğiz; bunu bir an önce devreye sokmak istiyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Rusya’dan S-400 füzelerinin satın alındığını, işin ayrıntılara kaldığını söylemişti.

Vize muafiyeti de gündemde

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini de ileteceğini de belirtti.

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