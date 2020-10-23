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Erdoğan, S-400 testlerini doğruladı: ABD’ye soracak değiliz

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Erdoğan, S-400 testlerini doğruladı: ABD’ye soracak değiliz
Erdoğan, S-400 testlerini doğruladı: ABD’ye soracak değiliz

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400’lerin testlerinin yapıldığını doğrulayarak, “ABD’ye soracak değiliz” dedi.

Erdoğan, salgınla mücadelede, “Batı’ya oranla iyi durumda olsak da yeterli değil” diyerek alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cuma namazı sonrasında İstanbul’da, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, vakaların, yüzde 40’ının İstanbul’da olmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “İstanbul, salgında en önde gelen illerimizden biri. Sürekli bir ifademiz var. Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım. Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Toplu mekanlarda bulunmak virüsün yayılmasına neden oluyor. Buna evlerimiz de dahil. Sağlık bakanımız değişik illeri dolaşıyor bugün Bursa’da. Bilim Kurulu’nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız. Batı’ya göre çok daha iyi konumdayız ama yeterli değil. 

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*(Libya’daki ateşkese dair) Bildiğimiz tek şey anlaşmanın adımlarının atıldığı. Güvenilirliği çok da olabilecek gibi değil. Azerbaycan-Ermeni arasında ateşkes kararı alındığında Ermeniler sözünü tuttu mu? Temenni ederim ki burada öyle olmaz.

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