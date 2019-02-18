  • BIST 102.209
  • Altın 226,099
  • Dolar 5,3001
  • Euro 6,0000
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Erdoğan: 'S-400'lerden vazgeçin' diyorlar, neden vazgeçelim?

»
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması konusunda "Kalkmışlar bize 'S-400 almaktan vazgeçin' diyorlar. Neden vazgeçelim?" dedi
Erdoğan: 'S-400'lerden vazgeçin' diyorlar, neden vazgeçelim?

Erdoğan, "NATO yetkilileri bu durumun bir sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var. Ona bir şey söylemiyorsun" diye konuştu.

Burdur'da konuşma yapan Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de ele aldı ve "Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim." dedi.

Salda Gölü'nün çevre koruma bölgesi olarak ilan edildiğini belirten Erdoğan, göl kıyısında da 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturulacağını bildirdi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Varank:“Kıbrıs Barış Harekatımızı bahane edip,uçakları geri alamadık”17 Şubat 2019 Pazar 19:17
  • Bedelli Askerlik konusunda önemli açıklama17 Şubat 2019 Pazar 19:08
  • Diyarbakır'da bir mahalle: Birbirleriyle İngilizce konuşuyorlar.17 Şubat 2019 Pazar 18:57
  • Türkiye'de KCK operasyonu:735 gözaltı17 Şubat 2019 Pazar 18:14
  • Eski eşinin evini yaktı17 Şubat 2019 Pazar 18:12
  • Erdoğan: Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek17 Şubat 2019 Pazar 18:10
  • Son seçim anketi. Kılıçdaoğlu açıkladı!17 Şubat 2019 Pazar 18:00
  • THY duyurdu! Uçuş korkusu olanlar dikkat...17 Şubat 2019 Pazar 17:49
  • Türkiye'de Akaryakıta büyük zam geliyor17 Şubat 2019 Pazar 16:21
  • İngilizler Menderes'in sağ kurtulduğu kazayı unutmadı17 Şubat 2019 Pazar 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti