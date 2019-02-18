Erdoğan: 'S-400'lerden vazgeçin' diyorlar, neden vazgeçelim?

Erdoğan, "NATO yetkilileri bu durumun bir sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var. Ona bir şey söylemiyorsun" diye konuştu.

Burdur'da konuşma yapan Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de ele aldı ve "Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim." dedi.

Salda Gölü'nün çevre koruma bölgesi olarak ilan edildiğini belirten Erdoğan, göl kıyısında da 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturulacağını bildirdi.