Erdoğan: S-400'lerle ilgili konuda bütün anlaşmamız bitmiştir, olay teslimat sürecindedir, bu iş bitti

G20 Liderler Zirvesi'nin ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerle ilgili olarak "Bu iş bitti" açıklamasını yineledi, anlaşmanın teslimat aşamasında olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, "Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" dedi. Erdoğan konuşmasında Kaşıkçı cinayetine de geniş yer ayırdı.

Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi'ni bir basın toplantısıyla değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

​* G20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu.

* Türkiye'nin mültecilerle ilgili çabalarını ifade ettik. Mülteciler için 37 milyar doları aşkın kaynak kullandık. Mülteci konusunda uluslararsı toplum yük paylaşmalı.

* İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi.

* Çok taraflı ticaret sistemine olan taahhüdümüzü koruyoruz.

* İklim konusu G20'nin özellikle önem verdiği konulardam biri. İklim değişikliği konusunda hakkaniyetli yaklaşımı olumlu. Paris ve Buenos Aires zirvelerinde Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz.

* G20 ülkeleri terörizmle mücadelede tutarlı olmalı. Bütün devletlerin teröre terör deme eylemini artık göstermesi gerekiyor. Suriye'deki terör örgütleri bazı müttefiklerimiz tarafından adeta el üstünde tutuluyor. Terör en sonunda akrep gibi kendini besleyen eli de sokacaktır.

* BM ile çalışarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermedik. Geçen haftaki BM raporu cinayetle ilgili birçok gerçeği açıkça ortaya koyuyor. BM Raportörü'nün raporun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur. Çünkü suçun işlendiği yer İstanbul'dur. İstanbul'da yargılanması gerekir.

* Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadeti de tüm yönleriyle araştırılmalı. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor. Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir.

* S-400'lerle ilgili konuda bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir ülkeye yakışmaz. Bu iş bitti. Patriot'lar hususunda eski başkan Barack Obama döneminde de adım atmıştık ama bize satmadılar. Savunma sistemi için adım atmamız gerekiyordu, en uygun şartları Rusya'da bulmuş oldu. Yaptırım söz konusu olmayacağını (ABD Başkanı Donald) Trump'tan duymuş olduk.

* İki stratejik ortak arasında yaptırım söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum.

* 'Temmuz ayının ilk yarısında S-400 teslimatı başlar' diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette.

* ('S-400'leri nereye konuşlandıracaksınız?' sorusuna) Doğmamış çocuğa don biçilmez.

* Putin'le görüşmemizde İdlib'in gündeme gelmemesi mümkün değil. İdlib'deki gözlem noktasına malesef bir saldırı oldu. Gereken tarafımızdan yapıldı. Temenni ederiz ki bu tür saldırılar olmaz. Gözlem kuleleri konusundaki hassasiyetimizi de sonuna kadar koruyacağız.

* Rusya ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumumuz çok daha farklı.

* Münbiç temizlenmemiştir, gerçek sahipleri orada değil.

* Dolar her şeyi satın alıyor mu? Alamayacağı şeyler olması lazım. Kalemi, düşünceyi satın alamaması lazım.