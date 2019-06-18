Erdoğan ‘sahaya indi’: İmamoğlu… Seçimden sonra hesap vereceksin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ordu valisine hakaret etmekle suçladığı CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na, “Seçimden sonra hesabını vereceksin” diye seslendi.

İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle Giresun-Ordu Havalimanı’nın VIP salonuna alınmadığını ve kendisine ‘kumpas‘ kurulduğunu söylemiş, vali ise CHP’li adayın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek hakkında şikayetçi olmuştu.

Erdoğan şunları söyledi: “İşte Ordu valimize ‘it’ diyor. Ondan sonra ‘İt demedim, basit dedim’ diyor. Dedin dedin, seçimden sonra da hesabını vereceksin. Bunun yanındakiler benim polislerime ‘Şerefsiz’ dedi. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini haddini bilecek.”

‘Çaldılar ifadesi hukuki değil, siyasi’

Erdoğan, 31 Mart seçimi sonrası ‘cumhur ittifakı’nın kullandığı ‘Oylarımız çalındı’ ifadesinin ‘hukuki değil siyasi’ olduğunu da belirtti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa ‘Çaldı’ deriz. Hukuk ifadesi usulsüzlüktür. Burada hem usulsüzlük var hem yolsuzluk var. Seçimlerin yenilenmesi kararı hukuki bir sürecin ürünüdür.”