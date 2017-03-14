Erdoğan: Sakın bu ikiliye oy vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ve Hollanda hükümetlerine yönelik eleştirilerinin dozunu yükselterek, bu ülkelerde yaşayan yabancılar ve Müslümanlara "Sakın ha bu ikiliye oy vermeyin" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda ve Almanya'ya yönelik sert suçlamalarda bulundu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tıp Bayramı programında konuşan Erdoğan, Hollanda'yı Srebrenitsa katliamıyla suçlarken Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 'Hollanda'dan farkının olmadığını' söyledi.

Hollanda'ya Srebrenitsa Katliamı göndermesi yapan Erdoğan, "Savaşta bile sağlık görevlilerine ateş açılmaz. Ha Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Biz Hollanda’yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak’ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız, bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Medenilik dersi vermesin. Bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır" diye konuştu.

"Atlarıyla itleriyle saldırıyor"

Bazı Avrupa ülkelerinin ırkçı ve faşist partilerin oyuncağı haline döndüğünü söyleyen Erdoğan, "Viyana Sözleşmesi Hollanda tarafından ayaklar altına alınmıştır. Çıkmış Almanya’nın şansölyesi 'Hollanda’nın yanındayım' diyor. Yahu senin ondan zaten farkının olmadığını biliyoruz. Başka şey de beklemiyoruz. O da atlarıyla itleriyle saldırıyor, sen de atlarınla itlerinle saldırıyorsun" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan'ın Almanya'nın ardından Hollanda'ya da Nazi benzetmesi yapmasına karşı çıkarak, Hollanda'ya tam destek mesajı vermişti. Merkel, bu tür benzetmelerin yanlış anlamalara yol açacağı ve Nazi döneminde kurbanların çektiği acıyı azımsamak anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

"Oyunuzu vermeyin" çağrısı

Erdoğan, Hollanda'da çarşamba günü yapılacak seçimlere atıfla, "Mesele ne? Yarın orada seçim varmış. İşte bir tane ırkçı, bir tane de şu andaki yönetimde bulunan parti, ikisi yarışıyormuş. Eee? Ben de şimdi buradan Hollanda’ya Almanya’ya sesleniyorum. Türkiye’ye düşmanlık güdenlere, oralardaki tüm yabancılara Müslüman kardeşlerime diyorum ki “Gelin oylarınızı verirken sakın ha bu ikiliye oy vermeyin. Açıkça söylüyorum sakın ha… Her ne kadar hayır kampanyası giden varsa da bu tuzağa düşmeyin. Türkiye’ye Türk milletine orada bu şekilde hareket edenler, bizim konsolosluğumuz bizim toprağımızdır. Oraya o ülke müdahale edemez" diye konuştu.

Türk yetkililer, yurtdışındaki referandum kampanyalarına yönelik itirazlara karşı şimdiye kadarki tartışmalarda söz konusu ülkelerin içişlerine karışmadıklarını, sadece Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşları referandumla ilgili bilgilendirme amacı taşıdıklarını vurgulamışlardı.