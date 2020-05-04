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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Erdoğan salgın sonrası normalleşme planı ve atılacak adımları açıkladı

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Erdoğan salgın sonrası normalleşme planı ve atılacak adımları açıkladı
Erdoğan salgın sonrası normalleşme planı ve atılacak adımları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başladı:

  • Hastalığın önünü başarılı şekilde kestik. Yeni hasta sayımız artık binlerle sayılacak rakamlara geriledi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmaları sayesinde vicdanları karartan hiçbir görüntü yaşanmadı.
  • Salgının ilk gününden itibaren tüm adımları kararlı şekilde attık. Bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda her türlü tedbiri aldık. Okullardaki eğitim öğretime vakitlice ara verdik. Tüm programları erteledik. işletmelerin faaliyetlerini durdurduk. Evden çalışma modeline geçilmesini sağladık.
  • 57 ülkeye bugüne kadar yardımda bulunduk. Somali'ye solunum cihazları yardımında da bulunduk. ABD'ye de yardımda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bugün bu konudaki görüşlerimizi dünya ile paylaştık.
  • 65 yaş üstü le 20 yaş altına getirdiğimiz sokağa çıkma yasağı salgının yayılmasını engelledi. Sokağa çıkma sınırlandırması da salgınla mücadeleye büyük faydası oldu.
  • 83 milyon vatandaşıma verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bu gayretin karşılığını önümüzdeki günlerde alacağız.
  • Bu sürede okula gidemeyen öğrencilerimizin, iş yerini açamayan iş verenimizin eski günlerini özlediklerini biliyoruz. Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Şu gerçeği aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ancak hiçbir şey tam anlamıyla normal düzene dönemeyecektir. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamalar bir süre daha olsa sürecektir. Temizlik kurallarıyla ilgili titizlik devam edecektir. Salgının tamamen bitmediği ülkeler sebebiyle, sınırların ne zaman açılacağı belirsizdir. Küresel ekonominin karşımıza nasıl bir tablo çıkaracağı bilinmiyor.
  • Bu takvim eski hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor. Bu sadece günlük hayatın en iyi seviyeye getirilmesini amaçlıyor. Karamsarlığa kapılmadan bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.
  • Sınırlamaların kademeli olarak kaldırılması mayıs haziran ve temmuz aylarına yayılacak. Maske kullanımına devam edilecek bu süreçte.
  • Sağlık Bakanlığımız bu süreçte rehber dökümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar bu rehberlere göre ayarlanacaktır.
  • 65 yaş üstü olan vatandaşlarımıza günde 4 saat süreyle tahditli olarak dışarı çıkma imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu saat 11-15 saatleri arasında olacak.
  • 15-20 yaş arası olanlar da yine aynı günlerde dışarı çıkabilecekler. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulamamızı sürdürüyoruz.
  • Halen şehirler arası sınırlandırmayı bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de tek plaka uygulamasını 5 mayıs itibariyle sonlandırıyoruz.
  • Berber ve güzellik salonu gibi mekanlar 11 Mayıs'tan itibaren açılabilecekler.
  • Bu yıl hac farizasının yerine getirilip getirmeyeceği konusunda Diyanet, diğer ülkelerle olan görüşmeler sonucunda karar verecek.
  • Yüksek öğretim kurumları sınavı 27 28 Haziran'dı, liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler.
  • Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
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