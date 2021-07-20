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Erdoğan: Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı rahatsızlıkları olan Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceklerini söyleyerek "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
Erdoğan: Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Cami'sinde kıldı. 

Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımasına ilişkin "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Kuzey-Güney' demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bazı rahatsızlıkları olan Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceklerini söyleyen Erdoğan, "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu. 

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