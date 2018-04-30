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Erdoğan: Seçim meydanı herkese açıktır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili olarak "Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmayacağım. Seçim meydanı herkese açıktır" dedi.
Erdoğan: Seçim meydanı herkese açıktır

Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran erken seçimlerinde aday olmayacağı yönünde dün yaptığı açıklama soruldu.

"Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım" diyen Erdoğan, "Zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler" şeklinde konuştu.

AKP kökenli eski Cumhurbaşkanlarından Gül, adaylığına yönelik günlerdir süren spekülasyonlara yönelik Cumartesi günü açıklama yapmıştı. Gül, kendi isteği ve talebi dışında adaylığının gündeme getirildiğini, ancak geniş bir mutabakat sağlanmadığı gerekçesiyle aday olmayacağını belirtmişti.

Erdoğan: İradenizi nasıl bu kadar ucuza satıyorsunuz?

AKP'nin gençlik kongresinde yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekilini eleştirdi. Erdoğan, "Ey 15 milletvekili, ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz" dedi.

"CHP kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP, milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle, özellikle de -gençlere kötü örnek oluyor- şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz?"

Erdoğan'ın seçim kampanyası İzmir'den başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için ilk mitingini de Cumartesi günü İzmir'de yaptı. Erdoğan, ilk mitinginde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "darbe karşıtı değil, darbecisin" dedi.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi gecesine dair Erdoğan, şunları söyledi: "Ben Marmaris'ten İstanbul'a hareket ettim, havalimanına geldiğim zaman, on binler havalimanındaydı. Meğerse 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar orada korumaya almışlar. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Halbuki 'Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyen kişi, tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et. Tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil, darbecisin."

DW

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