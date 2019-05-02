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Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul’u alırız

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Erdoğan'dan 7 Haziran hatırlatması...
Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul’u alırız

Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP’nin kazandığı İstanbul seçimlerini yenilemesi kararı alması durumunda, partisinin kazanacağına inandığını söyledi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Erdoğan da, AKP’nin ana muhalefetin kazandığı İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik YSK’daki süreci yakından takip ediyor.

Kamuoyunda, seçimler yenilense bile AKP’nin bir defa daha kaybedeceği değerlendirmeleri yapıldığını hatırlatan Erdoğan, kurmaylarına 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimleri hatırlattı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bazı arkadaşlar seçimler yenilerse, AK Parti’nin daha kötü oy alacağını veya kaybedeceğini düşünüyor ama ben buna katılmıyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlayın. O süreçte, parti içinden birçok kişi de dahil, seçimin yenilenmesini istememiş, koalisyonla yola devam edileceğinin daha doğru olacağını dile getirmişti. Ama ben o gün de vatandaşın tepkisini görmüştüm. Yani seçim olursa tek başımıza iktidar olacağımız görünüyordu. Bugün de İstanbul’da aynı şeyi görüyorum. Seçim tekrarlanırsa seçimleri kazanacağımıza yüzde yüz inanıyorum.”

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