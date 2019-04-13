Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savrulmaya başladı, böyle olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, 'Şu anda bakıyoruz, bazı yerlerde, seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan, herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, 'Şu anda bakıyoruz, bazı yerlerde, seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan, herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: