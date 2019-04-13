  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savruluyor, böyle dava adamı olunmaz

»
Erdoğan, seçimden sonra ‘herkesin bir yere savrulmaya başladığını‘ söyleyerek “Bu dava adamı olmak değil” dedi.
Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savruluyor, böyle dava adamı olunmaz

Önder İmam Hatip Derneği Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, İmam Hatipli olmanın aynı zamanda ‘dava adamı‘ olmak anlamına geldiğini söyledi.

İmam Hatipliler’in davasını hayatında yaşaması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “En ufak bir sarsıntı da merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçların sahipleri aranıyor13 Nisan 2019 Cumartesi 12:22
  • AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti13 Nisan 2019 Cumartesi 12:16
  • "AKP kurucusu: İşte bu fotoğraf yüzünden kaybettik"13 Nisan 2019 Cumartesi 12:15
  • "Seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi Türkiye'nin itibarına zarar verir"13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
  • Yeni seçilen başkanın teşekkür yemeği zehirledi: 71 kişi hastaneye kaldırıldı13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
  • İmamoğlu: A Haber’in sorularını yanıtladım ama yayınlamadılar13 Nisan 2019 Cumartesi 12:12
  • 3 ayda 122 cinayet!13 Nisan 2019 Cumartesi 12:10
  • Dün akşam arbede yaşanan Maltepe'de sayım işlemi tekrar başladı13 Nisan 2019 Cumartesi 11:58
  • Bahçeli: İstanbul’da CHP adayı kazanmış görünse de şaibe karıştığı inkar edilemez13 Nisan 2019 Cumartesi 11:57
  • Türkiye Gazeteleri bugün ne yazdı?13 Nisan 2019 Cumartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti