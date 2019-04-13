Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savruluyor, böyle dava adamı olunmaz

Önder İmam Hatip Derneği Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, İmam Hatipli olmanın aynı zamanda ‘dava adamı‘ olmak anlamına geldiğini söyledi.

İmam Hatipliler’in davasını hayatında yaşaması gerektiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “En ufak bir sarsıntı da merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?“