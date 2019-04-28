Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 31 Mart yerel seçimleri sonrası Ankara-Kızılcahamam'da düzenlenen değerlendirme kampının kapanış toplantısında konuştu. Erdoğan, "Seçimlerde kendilerine verilen imkanı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabull

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 31 Mart yerel seçimleri sonrası Ankara-Kızılcahamam'da düzenlenen değerlendirme kampının kapanış toplantısında konuştu. Erdoğan, "Seçimlerde kendilerine verilen imkanı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorunda" dedi.

"Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar baştan kaybetmiştir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bizler bu tür insanlarla beraber oturup kalkarsak bunun bedelini halk bize ağır ödetir. Elim kirlenir diye vatandaşın elini sıkmayan bir belediye başkanımız varsa kaybeder ve kaybetti. Hiç kimsenin şahsi ajandası Türkiye'nin ve AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez.

"Bunun için tüm arkadaşlarımdan oturmalarına, kalkmalarına, konuşmalarına, çevrelerine, işlerine, güçlerine dikkat etmelerini istiyorum. Daha da ileri gidiyorum, kimlerle oturuyorsunuz, kimlerle kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmeniz lazım."

Kılıçdaroğlu'na tepki: Çubuk'ta sana kol kola gezdiklerin saldırdı, başkası değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz hafta Ankara-Çubuk'ta bir asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partisine de yüklendi.

Saldırıyı daha önce "açık bir dille kınadıklarını" söyleyen Erdoğan, asıl olarak "Şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe hakının taciz ve tariz edilmesine" karşı çıktıklarını söyledi.

Erdoğan "'Terör örgütünün güdümündeki parti ile birlik olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız' diyoruz. Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı, onları taciz edeceksin... Sana kol kola gezdiklerin saldırdı, başkası değil " ifadelerini kullandı.

CHP: İktidarın bu suçu sıradanlaştırması masum değildir

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası onu "suçu sıradanlaştırmaya" çalışmakla suçladı.

Öztrak, "Kimse bize şehit cenazelerine gitmeyin demeye cürret edemez. CHP terörle, teröristle asla yanyana getirilemez ama iktidarın bugüne kadar terörle ve teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı işbirlikleri onları her yerde takip edecektir" dedi.

Erdoğan Cumartesi günü kampta yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu cenazeye "siyasi istismar" için gitmekle suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta PKK'lılarla yaşanan çatışmada hayatını kaybeden 4 askerden biri olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılmış, burada bir grubun saldırısına uğramıştı. CHP lideri, iktidar sözcülerinin "protesto" açıklamalarının tersine, yapılan saldırıyı "organize bir linç girişimi" olarak nitelemişti.

İstanbul seçimleri için kritik hafta

Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını almıştı. Ancak İstanbul'daki seçim sonuçlarının kesinleşmesi süreci devam ediyor.

YSK, İstanbul seçimlerine ilişkin itirazlarla ilgili kararını en geç 3 Mayıs Cuma günü açıklayacak.

Dolayısıyla yerel seçimler için kritik bir haftaya giriliyor.

Pazar günü AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Binali Yıldırım da, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım "Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Hukuki bir süreç YSK'da devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek" dedi.