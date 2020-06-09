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Erdoğan: Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir

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Erdoğan: Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir
Erdoğan: Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TRT ortak yayınında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Güney Kıbrıs’ta camilere yapılan saldırılara değindi.

Doğu Akdeniz’deki tablonun ortada olduğunu, bu tabloda Türkiye’nin Libya’nın deniz yetki alanlarındaki konumunun da ortada olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu konuda Türkiye’nin en ufak taviz vermeyeceğini akıllı olan adam bilir. Şimdi bizim 3 tane sondaj gemimizi var 2 sismik araştırma gemimiz var. Bunlar buralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tanesini Karadeniz’e gönderdik. Bunlar bunları çok çok rahatsız ediyor. Sondaj gemilerimizin yanında her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Burada en ufak bir yanlışa girerseniz gereken yapılır. Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor. Türkiye’ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir” dedi.

Erdoğan, Güney Kıbrıs’ta camilere yapılan saldırıları da değerlendirerek,

bunların yapılması halinde karşılıksız kalınmayacağı uyarısında bulundu.

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