Erdoğan sığınmacılara dair konuştu: Kapılar açılınca telefonlar geldi,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya gitmek için sınır kapılarına giden sığınmacılarla ilgili olarak "Artık kapılar açılmıştır, dün itibarıyla rakam ciddi manada yükseldi. Şimdi yine telefonlar. Telefon üstüne telefon geliyor. 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini kabul etti.

Burada gelişmelere ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi: