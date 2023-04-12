Erdoğan: Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

"Hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor." dedi.

"ŞİMDİ TÜRKİYE YÜZYILI İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASI İÇİN KOLLARI SIVAMA VAKTİDİR"

"14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor." dedi.