Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de yaptığı mitingde tanzim satış noktalarıyla ilgili de konuştu ve satış noktalarında oluşan kuyrukların "bereket kuyruğu" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de yaptığı mitingde tanzim satış noktalarıyla ilgili de konuştu ve satış noktalarında oluşan kuyrukların "bereket kuyruğu" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Diyorlar ki Ak Parti kuyruk getirdi. İki kuyruk var biri yokluk kuyruğudur. Bu CHP'nin dönemine rastlar. Yaşça benden büyük olanlar yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını bilirler. Ekmek kuyruklarını bilirler. İktidarda CHP vardı, SHP vardı. Birbirlerinden farkları var mı bunların? Şimdiki kuyruk bereket kuyruğu, varlık kuyruğu, fırsatçılara ders verme kuyruğu. Şimdi benim vatandaşım geliyor oralardan yüzde 50 daha ucuz alıyor." diye konuştu.