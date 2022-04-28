'Erdoğan sinirle ayağa kalktı, sanki kriz geçiriyordu... Sümeyye Erdoğan onu götürdü'

Gezi'de eylemlerin sürdüğü sırada dönemin Başbakanı Erdoğan'la Taksim Dayanışması adına bir grup görüşme gerçekleştirmişti.

O görüşmeye katılan isimlerden biri olan Cem Tüzün, Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'na açıklamalarda bulundu.

Taksim Dayanışması'nda şimdilerde AKP saflarında olan Numan Kurtulmuş'un Has Partisi'nin de olduğunu hatırlatan Tüzün, Erdoğan'la yapılan görüşmede yaşanan gergin anlara ilişkin ise şöyle konuştu:

“Benden sonra Arzu Çerkezoğlu söz istedi. O konuşurken Erdoğan bir anda sinirlendi. ‘Bana sosyoloji anlatma, ben ne kadar oy alıyorum, senin desteklediğin partiler ne kadar oy alıyor’ dedi. Sinirle ayağa kalktı. O kalkınca herkes de kalktı. Beyza Metin o sırada ‘Bir kadınla böyle konuşamazsınız, haddinizi bilin’ dedi. Erdoğan, bunu Arzu Çerkezoğlu söyledi sandı. Öfkeyle ona döndü. ‘Asıl siz haddinizi bilin’ dedi. Sanki kriz geçiriyordu. Kelimeleri birbirine giriyordu. Sümeyye Erdoğan ve partisindekiler araya girdi, onu götürdüler.”

Yaşanan bu olayın ardından Tayyip ve Sümeyye Erdoğan dışındakilerin bir süre sonra salona döndüğünü aktaran Tüzün, dönemin AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik'in sözlerini şöyle aktardı: “Biz mahkeme kararını bekleyeceğiz, olumsuz bir karar çıkarsa Topçu Kışlası’ndan vazgeçeceğiz, dedi. Tersi çıkarsa da halka sorarız, referandum yaparız, dedi.”