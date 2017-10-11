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Erdoğan: Sırbistan ile 5 bin ton et ithalatı için imzalar atıldı

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Erdoğan: Sırbistan ile 5 bin ton et ithalatı için imzalar atıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Resmi ziyaretleri için Sırbistan'da bulunan TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Novi Pazar önünde halka hitap etti.

Konuşmasında Sırbistan ile ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan, "Dün 12 anlaşmaya imza attık, bugün burada 4 anlaşma daha imzalayacağız. 2 günde 16 anlaşma imzalanmış olacak" dedi.

Erdoğan, sektörün tepkili olduğu et ithalatıyla ilgili olarak "Halkbank'ın ülke genelinde ve burada açtığı şubeler bu anlamda çok önemli bir adım olmuştur. Dün 5 bin ton et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı. Sırbistan'da aştığımız kotanın bir bölümün Peşter yaylasındaki hayvanlar için kullanılması arzumuzdur" dedi.

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