Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası harekete geçen Yunanistan, Mısır’a çıkarma yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile yıllar sonra bir araya gelerek tokalaşması sonrasında harekete geçen Yunanistan, Mısır'a çıkarma yaptı.

Son yıllarda Mısır ile ittifakı kuvvetlendiren Yunanistan, dün de Mısır'la bir dizi anlaşma imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Mısır'la havacılık, denizcilik ve tarım alanında bir dizi anlaşmaya imza attı.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI ADIM’

Panagiotopulos, denizcilik alanında imzalanan anlaşmanın, Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı anlaşmadaki alanı da kapsadığını söyleyerek Türkiye'yle anlaşmayı “yasa dışı” olarak niteledi.

Yunan basını da, Panagiotopulos ve Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin imzaladığı havacılık anlaşmasının, Türkiye'nin bölgedeki amaçlarına karşı iş birliği anlamına geldiği yorumunu yaptı. Haberlerde, Atina ve Kahire'nin Türkiye'nin eylülde Libya'yla imzaladığı enerji anlaşmasının iki ülkenin tepkisini çektiği hatırlatıldı.

Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile görüşen Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, uzun süredir devam eden ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'yle son dönemde yaşanan gerilim, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirtti.

Yunan bakanların bu hamlesinin Erdoğan ile Sisi arasında Katar'da gerçekleşen görüşme sonrasına gelmesi dikkat çekti. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz” demişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı da tokalaşmanın ikili ilişkilerde ilerlemenin başlangıcı olduğu konusunda mutabık kalındığını açıklamıştı.

Türkiye ve Mısır ilişkileri, 2013’te Müslüman Kardeşler iktidarının devrildiği darbeyle kopmuş, Müslüman Kardeşler’e büyük destek veren Erdoğan, Sisi yönetimine karşı çok sert açıklamalar yapmıştı.