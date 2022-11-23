  • BIST 4.507,24
  • Altın 1040.196
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.191
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası harekete geçen Yunanistan, Mısır’a çıkarma yaptı

» »
Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası harekete geçen Yunanistan, Mısır’a çıkarma yaptı
Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası harekete geçen Yunanistan, Mısır’a çıkarma yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile yıllar sonra bir araya gelerek tokalaşması sonrasında harekete geçen Yunanistan, Mısır'a çıkarma yaptı.

Son yıllarda Mısır ile ittifakı kuvvetlendiren Yunanistan, dün de Mısır'la bir dizi anlaşma imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Mısır'la havacılık, denizcilik ve tarım alanında bir dizi anlaşmaya imza attı.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI ADIM’

Panagiotopulos, denizcilik alanında imzalanan anlaşmanın, Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı anlaşmadaki alanı da kapsadığını söyleyerek Türkiye'yle anlaşmayı “yasa dışı” olarak niteledi.

Yunan basını da, Panagiotopulos ve Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin imzaladığı havacılık anlaşmasının, Türkiye'nin bölgedeki amaçlarına karşı iş birliği anlamına geldiği yorumunu yaptı. Haberlerde, Atina ve Kahire'nin Türkiye'nin eylülde Libya'yla imzaladığı enerji anlaşmasının iki ülkenin tepkisini çektiği hatırlatıldı.

Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile görüşen Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, uzun süredir devam eden ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'yle son dönemde yaşanan gerilim, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirtti.

Yunan bakanların bu hamlesinin Erdoğan ile Sisi arasında Katar'da gerçekleşen görüşme sonrasına gelmesi dikkat çekti. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz” demişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı da tokalaşmanın ikili ilişkilerde ilerlemenin başlangıcı olduğu konusunda mutabık kalındığını açıklamıştı.

Türkiye ve Mısır ilişkileri, 2013’te Müslüman Kardeşler iktidarının devrildiği darbeyle kopmuş, Müslüman Kardeşler’e büyük destek veren Erdoğan, Sisi yönetimine karşı çok sert açıklamalar yapmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO ülkelerinden Atlantik ve Akdeniz'de tatbikat20 Kasım 2022 Pazar 14:54
  • Hayat pahalılığı ortak dert18 Kasım 2022 Cuma 21:09
  • Kızını G20 Zirvesi’ne götüren Meloni: Hem başbakan hem anneyim18 Kasım 2022 Cuma 19:34
  • Fransa bu sefer de Kur'an kursunu kapattı17 Kasım 2022 Perşembe 22:55
  • Almanya’da iki yük treni çarpıştı17 Kasım 2022 Perşembe 21:15
  • Dünya basınında bugün | Dünya, Polonya'ya düşen füzeyi kimin attığını konuşuyor16 Kasım 2022 Çarşamba 11:27
  • Juan Carlos’un eski metresi: Kraliçe beni gördüğünde deliye döndü14 Kasım 2022 Pazartesi 23:16
  • Fransa ve İngiltere’den yasa dışı göçle mücadele anlaşması14 Kasım 2022 Pazartesi 21:42
  • İspanya’da enerji krizinden etkilenen kamyoncular greve başladı14 Kasım 2022 Pazartesi 19:52
  • Almanya’da halk sokağa indi12 Kasım 2022 Cumartesi 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti