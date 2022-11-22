Erdoğan-Sisi tokalaşması sonrasında Yunanistan harekete geçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşması sonrasında Yunanistan'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, hafta sonu Katar’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Sisi’nin bir araya gelerek yıllar sonra tokalaşması Atina’da gündem oldu.

Son yıllarda Mısır ile ittifakı kuvvetlendirerek Güney Kıbrıs’ı da dahil ederek bir dizi anlaşmalar yapan Yunanistan, bu karenin yayınlanmasından sonra bugün harekete geçerek diplomatik bir hamle yapmaya karar verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün üç üst düzey ismin Mısır’a giderek Kahire’de temaslarda bulunacağını duyurdu. Açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Dış İlişkiler Bakanı Miltiadis Varvitsiotis’in Mısır’a giderek mevkidaşlarıyla görüşeceği belirtildi.

“ANLAŞMA MAVİ VATAN DOKTRİNİNE KARŞI”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada taraflar arasında bir dizi anlaşma imzalanacağı da belirtildi.

Savunma bakanının Mısırlı mevkidaşı Muhammed Ahmed Zeki ile anlaşma imzalayacağı aktarılırken Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea ise bu anlaşmanın Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinine karşı olduğunu yazdı. Bakanların da mevkidaşlarıyla görüşeceği ve görüşmelerin heyetlerarası devam edeceği de belirtildi.