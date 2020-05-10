Erdoğan: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Bazı sıkıntılar hissediyor olabiliriz bunlara tahammül edersek Koronavirüs belasından daha hızlı kurtulacağımızı düşünüyorum. Aldığımız tedbirlere uyarsak dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum, gelin sabredelim" dedi.

Gayrettepe- Havalimanı metro projesi video konferans töreninde konuştu. Erdoğan, "İki yıllık bir inşaat süresi sonunda inşallah bugün ışığı görünüyor. İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu çözülmüş olacak. Metro hattımızın diğer işlemlerininde süratle tamamlanarak hedeflenen süreden önce bitmiş olur inşallah. Bu proje Türkiye'ye avantaj sağlayacaktır. Ülkemizi son 18 yılda getirdiğimiz seviyenin önemini son 2 ayda bir kez daha gördük." diye konuştu.

Erdoğan, "Dün Yeşilköy ve Sancaktepe'deki biner odalı sağlık tesislerimizin son teftişini yaptık, inşallah bayram sonuna kadar açılışını yapacağız. Durmak yok, Koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor. Önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Türkiye olarak dostlarımıza destek verdik. Başladığımız her yeni proje bize büyük heyecan veriyor. Son nefesimize kadar hizmet yarışını devam ettireceğiz. Bu şehrin anlamını kavramak için tüm kalbinizle kucaklarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz. İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. İstanbul hizmet etmek eser kazandırmak inanç meselesidir. İstanbul mazeret değil hizmet bekler. Hangi kurumun görev alanında olduğunu bakmaksızın İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un her talebine çare üretiyoruz." görüşünü savundu.

Erdoğan, "Bunların ufku çok dar. Biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı bilmezler.Bazı sıkıntılar hissediyor olabiliriz bunlara tahammül edersek Koronavirüs belasından daha hızlı kurtulacağımızı düşünüyorum. Aldığımız tedbirlere uyarsak dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum, gelin sabredelim." ifadesini kullandı.