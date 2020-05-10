  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Erdoğan: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum

»
"Aldığımız tedbirlere uyarsak dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız"
Erdoğan: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Bazı sıkıntılar hissediyor olabiliriz bunlara tahammül edersek Koronavirüs belasından daha hızlı kurtulacağımızı düşünüyorum. Aldığımız tedbirlere uyarsak dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum, gelin sabredelim" dedi. 

Gayrettepe- Havalimanı metro projesi video konferans töreninde konuştu. Erdoğan, "İki yıllık bir inşaat süresi sonunda inşallah bugün ışığı görünüyor. İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu çözülmüş olacak. Metro hattımızın diğer işlemlerininde süratle tamamlanarak hedeflenen süreden önce bitmiş olur inşallah. Bu proje Türkiye'ye avantaj sağlayacaktır. Ülkemizi son 18 yılda getirdiğimiz seviyenin önemini son 2 ayda bir kez daha gördük." diye konuştu. 

Erdoğan, "Dün Yeşilköy ve Sancaktepe'deki biner odalı sağlık tesislerimizin son teftişini yaptık, inşallah bayram sonuna kadar açılışını yapacağız. Durmak yok, Koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor. Önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz.  Türkiye olarak dostlarımıza destek verdik. Başladığımız her yeni proje bize büyük heyecan veriyor. Son nefesimize kadar hizmet yarışını devam ettireceğiz.  Bu şehrin anlamını kavramak için tüm kalbinizle kucaklarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz. İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. İstanbul hizmet etmek eser kazandırmak inanç meselesidir. İstanbul mazeret değil hizmet bekler. Hangi kurumun görev alanında olduğunu bakmaksızın İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un her talebine çare üretiyoruz." görüşünü savundu. 

Erdoğan, "Bunların ufku çok dar. Biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı bilmezler.Bazı sıkıntılar hissediyor olabiliriz bunlara tahammül edersek Koronavirüs belasından daha hızlı kurtulacağımızı düşünüyorum. Aldığımız tedbirlere uyarsak dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum, gelin sabredelim." ifadesini kullandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 kadın ücretsiz maske üretimine başladı09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:08
  • Kayseri'de İbrahim Gökçek'in cenazesine ülkü ocakları saldırdı: 'Gömseler bile çıkarır, yakarız'09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18
  • Türkiye'de vaka sayıları açıklandı08 Mayıs 2020 Cuma 19:36
  • Alkolden Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu08 Mayıs 2020 Cuma 18:52
  • Kavak Yelleri ekibi ve Pinhani'nden 14 yıl sonra yeni klip08 Mayıs 2020 Cuma 18:51
  • Eşini bıçakladı, cezaevinden çıkınca aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü08 Mayıs 2020 Cuma 17:43
  • İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Herkes kendi özel havlusu, örtüsü, tarak ve fırçası ile kuaföre gitmeli08 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Gökçek’in naaşının bulunduğu cemevine polis müdahalesi08 Mayıs 2020 Cuma 16:49
  • Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka tespit edildi08 Mayıs 2020 Cuma 16:24
  • Sedat Peker'den Berat Albayrak iddiası: Uçağımı durdurup 'cezaevine atın' dediğini söylediler, 'kesinlikle Berat bey beni yok etmek istiyor' dedim08 Mayıs 2020 Cuma 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti