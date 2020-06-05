  • BIST 109.923
  • Altın 371,326
  • Dolar 6,7705
  • Euro 7,6740
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal etme kararı aldım

»
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal etme kararı aldım
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağını iptal etme kararı aldım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının iptal edildiğini açıkladı. Erdoğan, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağını iptal ettiğini açıkladı. 

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi: 

"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

 

​Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

 

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

​Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

 

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'KYK borçları düzenlensin' önergesine AKP ve MHP'den ret!03 Haziran 2020 Çarşamba 17:17
  • ÖSYM Başkanı'ndan YKS duyurusu: Süre uzatıldı03 Haziran 2020 Çarşamba 17:12
  • Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi03 Haziran 2020 Çarşamba 16:56
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir”03 Haziran 2020 Çarşamba 11:05
  • Diyarbakır'da polislerden köpekli işkence03 Haziran 2020 Çarşamba 10:21
  • Kendisini içeri kilitleyip evi ateşe veren kişi hayatını kaybetti03 Haziran 2020 Çarşamba 09:28
  • Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem03 Haziran 2020 Çarşamba 09:26
  • Vedat Milor: "Asıl mesele sınıf savaşı"02 Haziran 2020 Salı 17:00
  • THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor02 Haziran 2020 Salı 16:26
  • Üç günlük bebeği folyoya sarılıp sokağa terk ettiler02 Haziran 2020 Salı 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti