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Erdoğan: Somali'ye ter türlü yardım hazırlığı için talimat verdim

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Erdoğan: Somali'ye ter türlü yardım hazırlığı için talimat verdim
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, terörizme karşı Somali hükümeti ve kardeş Somali halkı ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir"

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırıyı kınayarak, "Türkiye, terörizme karşı Somali hükümeti ve kardeş Somali halkı ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, ambulans uçak ve tıbbi malzeme temini, ayrıca yaralıların Türkiye'de tedavisi de dahil her türlü yardım hazırlığı için talimat verdim" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya mesaj gönderdi. 

Başkent Mogadişu'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: 

"Somali'nin istikrar ve güvenliğini hedef alan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye, terörizme karşı Somali hükümeti ve kardeş Somali halkı ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, ambulans uçak ve tıbbi malzeme temini, ayrıca yaralıların Türkiye'de tedavisi de dahil her türlü yardım hazırlığı için talimat verdim." 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

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