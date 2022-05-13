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Erdoğan sonrası konuşuluyor iddiası..."İki bakanın ismi açıktan konuşuluyor"

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Kulis: Parti kurmayları Erdoğan'a “Aradaki farkı kapatırsınız” dese de parti tabanında bir “B Planı” arayışı başlamış
Erdoğan sonrası konuşuluyor iddiası..."İki bakanın ismi açıktan konuşuluyor"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefetin aday sıkıntısı olmadığını, ellerinde 4 ihtimal isim olduğunu belirtti; Cumhur İttifakı’nın ise yalnızca tek adayı olduğunu o ismin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Erdoğan’ın anketlerde yüzde 40-45 civarında oy alabildiğine dikkati çeken Zeyrek, parti kurmaylarının Erdoğan'a “Kampanyaya yüzde 45'le başlarsak aradaki farkı kapatır ve kazanırsınız” dediğini ancak parti tabanında bir “B Planı” arayışı başladığını yazdı. Takan, “İki bakanın ismi açıktan konuşuluyor” dedi.

Zeyrek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tartışılmaya devam ettiği şu günlerde, iktidar ve muhalefet açısından sahadaki durumu yazısının devamında şöyle özetledi:

"Muhalefet içinde milliyetçi muhafazakâr ve sosyal demokrat partiler var. İktidar ise sadece milliyetçi ve muhafazakâr oyların bir kısmına yaslanmış. En kritik seçmen Kürt seçmen.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sadece HDP tabanı değil, muhafazakâr Kürtler de belirleyici olacak. Muhalefetin adaylarından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Kürt seçmenin oyunu rahat alır. Akşener ve Yavaş da “muhalefetin ortak adayı” olunca Kürtlerden oy alabiliyor. Kürt seçmeni yönlendirmede en etkili isim gibi görünen Selahattin Demirtaş da her fırsatta muhalefetin adayını destekleyeceklerinin sinyalini veriyor. Peki Erdoğan Kürt seçmenden oy alabiliyor mu? Kamuoyu yoklamaları Erdoğan için olumsuz bir tablo çiziyor. Bu tablonun değişmesi için 'yeni bir politika, yeni bir kadro ve yeni bir söylem' gerekiyor. Ancak Erdoğan, MHP ile ittifak bozulmasın diye yeni bir açılıma da gidemiyor.

Geçmişte ekonomik kriz konusunda ‘Yine Erdoğan düzeltir’, ‘muhalefet de düzeltemez’ ya da ‘Muhalefet kazanırsa daha kötüye gidebilir’ gibi algılar iktidarın en büyük kozuydu. Ekonomideki bozulmanın süreklilik arz etmesi ve Erdoğan'ın elindeki bütün yetkiye ve güce rağmen durumu düzeltememesi bu algıyı ortadan kaldırdı. Göçmen krizini de ekonomik krize ekleyin. Artık kamuoyunda ‘Daha kötüsü olamaz’ ve ‘Rn kötü muhalefet dahi bundan daha iyi olabilir’ gibi algılar oluştu. Bu da kimlik siyasetinin yanı sıra ekonomik koşulların da Erdoğan'ın aleyhine döndüğünü gösteriyor.”

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