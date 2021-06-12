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Erdoğan Sorakın: "İki vakit namazı cemaatle kılacak çocuklara bir bisiklet vaadi!"

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Evkaf ve Din İşleri Dairesi'nin, 'Dini Bilgiler Kursu’ düzenleyerek, kurs süresince her gün iki vakit namazını camide cemaatle kılacak çocuklara bisiklet vaadi verildiğini söyledi.
Erdoğan Sorakın: "İki vakit namazı cemaatle kılacak çocuklara bir bisiklet vaadi!"

İşte açıklama;

Ülkede her gün ilginç gelişmelerle karşı karşıya kalıyoruz. Anayasa ve yasalarımıza rağmen ve hiç bir yetkileri olmadığı halde TC Elçiliği, Evkaf ve Din İşleri Dairesi İşbirliği ile promosyonlu ‘Dini Bilgiler Kursu’ düzenleniyor. Promosyonu ise ‘kurs süresince her gün iki vakit namazını camide cemaatle kılacak çocuklara ‘bisiklet’ vaadi.
Sn Bakan bu gelişmeden haberiniz var mı? Kurs izinli mi? Hangi yaş gruplarını kapsar ? Ne kadar sürer? Çocukların pedagojik gelişimlerini nasıl etkiler?
Sn Bakan ihtiyacımız olan bilimsel, laik ve çağdaş eğitimdir. Bu da Eğitim Bakanlığının yetkisinde olup, asli görevidir. Bu yetkinin devredilmesi Anayasa’ya aykırıdır. Sn Bakan yönetmiyorsunuz, sadece seyrediyorsunuz.

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