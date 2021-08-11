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Erdoğan Sorakın: Tatar konuştukça batıyor

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı eleştirerek, "Sn. Tatar konuştukça konuşuyor ama batıyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan Sorakın: Tatar konuştukça batıyor

İşte açıklama;

Sn. Tatar konuştukça konuşuyor, ancak konuştukça batıyor. Bütün dünya tarafından tanınan toplum liderliği makamını da itibarsızlaştırıyor. Bununla da kalmayıp Kıbrıs Türk toplumunu da dünya nezdinde itibarsızlaştırıyor. Sn. Tatar’ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu ve gerçekleşmesi asla mümkün olmamakla birlikte, Kıbrıs Türk halkını dünyadan soyutlamaya aday ayrılıkçı, taksimci Kıbrıs politikasına bugün bir yenisini daha ekledi.
Sn. Tatar bugün katıldığı “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” panelinde eğitim sisteminin “Vehbi Zeki Serter’in yazdığı gerçeklere” dönmesi gerektiğini söylemiş. Sn Tatar, Kıbrıs Türk tarihi, ayrılıkçı, ötekileştirici, nefret söylemleriyle dolu, kan kokan yaklaşımlarla mı öğretilecek. Bunlar mı gerçekler?

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