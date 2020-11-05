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Erdoğan Sorakın: "Yapılan halka saygısızlık!"

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Erdoğan Sorakın: "UBP sorumsuzca hareket ediyor, yapılan halka saygısızlık!"
Erdoğan Sorakın: "Yapılan halka saygısızlık!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP’nin kurultay kararı sonrası eleştiride bulundu:

Ülkemizde 10 binin üzerinde işyerinin kapandığı, evine ekmek götüremeyen binlerce işsizin olduğu, TL’nin döviz karşısında ciddi değer kaybının olduğu, borç taksitlerinin ödenemediği, alım gücünün ciddi anlamda gerilediği, eğitimde, sağlıkta diz boyu sorunların yaşandığı bu günlerde Ulusal Birlik Partisi’nin güllük gülistanlık havası ve sorumsuzca hareket etmesi Kıbrıs Türk Halkına yapılan en büyük saygısızlıktır.
Sn Ersan Saner: “ Kimse yapılan spekülasyonlara, gerçek dışı iddialara kulak vermesin” diyor. Yapılan spekülasyonlar ve gerçek dışı iddialar ne?
UBP’nin içişlerine karışacak değiliz ama kurultayın iptal gerekçelerinin ve yaşananların kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.

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