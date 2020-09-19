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Erdoğan: Sorunları, diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz

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Erdoğan: Sorunları, diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz.Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sürdüreceğiz
Erdoğan: Sorunları, diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un paylaştığı 'diyalog' mesajı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparken, "Sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

"Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."

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