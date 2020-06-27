Erdoğan: Sosyal medya ile ilgili güçlü bir hukuki altyapı hazırlığındayız

Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle yaptığı ve TV’de canlı yayınlanan sohbette sosyal medyadan nefret edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine, “Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık… Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz…. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız” dedi.

Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan konuşmasında, bireylerin ve kurumların gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkının olması gerektiğini ifade etti.

Hükümet daha önce hazırladığı torba tasarıda, sosyal medya şirketlerinin daha sıkı denetlenmesi ve kullanıcı bilgilerini yurt içinde tutmak zorunda kalması gibi düzenlemelere yer almış ancak daha sonra Meclis’ten geçen torba yasada sosyal medya düzenlemesi yer almamıştı.