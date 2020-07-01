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Erdoğan: Sosyal medyanın düzene sokulması şart

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz' dedi.
Erdoğan: Sosyal medyanın düzene sokulması şart

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal  medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur.

Bazı konular var ki üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür, böyle can acıtıcı bir mesele ile karşı karşıyayız. Berat Bey evladının sevincini yazdığı sosyal medya mesajıyla komuoyuyla paylaştı. Sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti, bazı alçaklar içlerinde kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzelliği kirletmeye çalıştı. 

Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.

Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. 

İşledikleri suçun hesabını elbette soracağız. Hukuk önünde işledikleri suçun cezasını çekecekler.

Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını ve kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medyanın bir düzene sokulması şart. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız.

Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız.

Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz."

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