Erdoğan, Su-35 ve Su-57 için "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" demişti; Çavuşoğlu: Rusya’dan uçak aldığımızı söylemedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile F-35 ve S-400 kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Rusya dönüşü Moskova ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın "Su-35 ve Su-57 uçakları da alternatifler arasında mı?" sorusuna "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" sözlerinin ardında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada "İlk olarak Rusya’dan uçak aldığımızı söylemedik. F-35 programının bir parçasıyız. F-35 alamazsak alternatifleri değerlendiririz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Oslo'da Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde konuşan Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm bulduğumuzda Türk askeri ülkeden ayrılacak ancak Suriye rejimi siyasi çözüme inanmıyor" dedi.

Çavuşoğlu, Suriye ordusunun, İdlib'deki Türk gözlem noktasına saldırıda bulunmayacağı konusunda, Rusya'nın güvence verdiğini de açıkladı.

İdlib'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, "İdlib'deki saldırılar, Avrupa'ya yeni bir sığınmacı akını başlatabilir" uyarısında bulundu.

İngiltere'nin serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankerine de değinen Çavuşoğlu, 130 milyon dolarlık ham petrol taşıyan tankerin, iddia edildiği gibi Türkiye'ye değil Lübnan'a gittiğini söyledi.

Adı "Adrian Darya" olarak değiştirilen tanker 18 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı. ABD, tankeri limanlarına yanaştıran ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor.

"Rusya’dan uçak aldığımızı söylemedik, F-35 programının bir parçasıyız"

Çavuşoğlu ardından Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD ile F-35 ve S-400 krizine değindi.

"ABD'den F-35 almayı istiyoruz alamazsak farklı alternatiflere bakarız" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak Rusya’dan uçak aldığımızı söylemedik. F-35 programının bir parçasıyız. ABD ile S-400 nedeniyle problemimiz var. Hava savunma sistemi bizim acil olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi. ABD ve Diğer NATO müttefiklerinden almaya çalıştık ancak alamadık."