Erdoğan: Suriye hükümeti kuzey Suriye'de hata yaparsa Türkiye yanıt verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili ABD heyeti ile varılan ateşkes kararının ardından yaptığı açıklamada "Eğer Suriye hükümeti kuzey Suriye'de hata yaparsa Türkiye yanıt verecek" dedi.

Erdoğan "YPG 750 kadar DAEŞ militanını serbest bıraktı bunların 195'ini yakaladık. geldiğimiz aşama zafer ya da mağlubiyet değil, geldiğimiz aşama teröre karşı bir zafer. Suriye'de oluşturacağımız güvenli bölge konusunda hangi adımların atılacağını salı günü Rusya'da Putin ile görüşeceğim" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Muhatabım Trump, Lındsday'i dürüstlüğe davet ediyorum. Trump'ın olumlu tavrına çevresindekiler de olumlu yaklaşırsa süreç hızlanır. Tel Abyad ve Rasulyan şehir merkezleri dahil 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacak