Erdoğan: Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı açılış törenine video konferans ile katıldı. Erdoğan, bu konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik. Tıpkı Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Akdeniz'de olduğu gibi, sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar, sahada aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz. Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib'de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.