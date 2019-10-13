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Erdoğan: Suriye’nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

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“Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu.” diyen Erdoğan, “Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan: Suriye’nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. “Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu.” diyen Erdoğan, “Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli olanın en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak olduğunu belirtti. Rasulayn şehir merkezi ve 4 köyün kontrol altına alındığını bildiren Erdoğan, “Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur.” diye konuştu. “Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı.” Erdoğan, “Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440’ı öldürülmüş olanlar, bunların 26’sı yaralı ve 24 tane teslim alınan var.” dedi.

Ordusu mensubunun şehit olduğunu dile getirdi. “Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Suriye’de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor.” dedi. Şu ana kadar kontrol altına alınan alan büyüklüğünün 109 kilometrekare olduğunu bildiren Erdoğan, “Harekatımızın Suriye halkını, oradaki Kürtleri değil teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye’nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile kanamaması için gayret gösteriyoruz.” Erdoğan, bu meselenin Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara’da bir toplantı yapacaklarını bildirdi. “Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması gibi bir durum asla söz konusu değildir.” diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir. Bizim teröriste bakışımızla insana bakışımız farklıdır. Kaldı ki biz ırkçı değiliz. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?

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