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Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu

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Erdoğan: Hak ve özgürlükler genişledikçe bundan tüm vatandaşlarımız faydalanacak
Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülke hepimizin ülkesi, bu devlet hepimizin devleti" diyerek "Ülkemizde hak ve özgürlükler genişledikçe bundan tüm vatandaşlarımız faydalanacaktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan İstanbul'da Süryani Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Yapılacak olan kilisenin 2 yıl içinde bitirileceğini ifade eden Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Başkanlarımız Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal tüm süreç boyunca destek vermişlerdir" dedi.

Erdoğan temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Süryani Kilisesi'nin İstanbul için bir zenginlik olacağına inanıyorum. Kilisenin 2 yıl içerisinde tamamlanmasını umuyorum. İnşallah açılışında da bir arada oluruz.

Tüm mazlumlara kol kanat gerdik, ayrım yapmadık

Terör örgütleri her türlü zulmü yaparken, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm mazlumlara kol kanat gerdik, yüreğimizi açtık. Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde de asla ayrım gözetmedik. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur.

Farklılıklarımız en önemli zenginliğimiz

Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan her vatandaş bizim gözümüzde birinci sınıf vatandaştır. Bugün Türkiye geçmiş göre çok daha iyi bir toplumsal yapıya sahiptir. Farklılıklarımızı en önemli zenginliklerimiz olarak görüyoruz. 

Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.

Hak ve özgürlükler noktasında tek istisnamız terör örgütleri

Tüm terör örgütlerinin ve onları maşa olarak kullananların asıl hedefi ortak vatanımızdır. Ülkemizde hak ve özgürlükler geliştikçe bundan da tüm vatandaşlarımız yararlanacaktır. Hak ve özgürlükler noktasında tek istisnamız terör örgütleridir, ülkesine ihanet içine girenlerdir."

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