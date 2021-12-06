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Erdoğan talep etti, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı haberine erişim engeli getirildi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın haberine erişim engeline getirildi. 
Erdoğan talep etti, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı haberine erişim engeli getirildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın haberine erişim engeline getirildi. 

T24, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat 2020'de partisinin grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmaları üzerinden 20 soru ve 20 yanıt sıralayarak, "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullanmasını haberleştirdi.

Devletin sırlarının bulunduğu 'kozmik odayı' Erdoğan'ın açtığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, iktidarın 'FETÖ ile gerçekten mücadele etmediğini' savunduğu, "Herkes biliyor ki FETÖ ile samimi bir mücadele verilmiş değildir. Parası, kayındeperi olan dışarıda. Siyasi arkası olanların kılına dokunulmadı" ifadelerini kullandığı habere, yaklaşık 2 yıl sonra Erdoğan'ın talebinin ardından İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi. 

Kararda, "Talepte bulunan vekili Av. Ahmet Özel'in 02.12.2021 tarihli dilekçesi ile bazı yayınlarda kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia ve yayınlara erişimin engellenmesini ve içeriğin yayından çıkarılmasını talep etmiştir"  bilgisi verilirken, aynı gün talebin kabul edildiği görüldü. 

Kararda, "talep dilekçesi ve ekleri ile talebe konu paylaşımlar incelendiğinde; söz konusu paylaşımların talep edenin saygınlığını zedelediği ve kişilik haklarını da ağır biçimde ihlal ettiği kanaatine varıldığı, bu nedenle talebin kabul edildiği" ifade edildi.

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