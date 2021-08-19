Erdoğan: Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz

Kabine'nin gündeminde, doğal afetler, sınır güvenliği, yüz yüze eğitim ve koronavirüs tedbirleri bulunuyor. Binlerce kişi, Kabine Toplantısında alınan kararları ve sonuçları merak ediyor.

Yüz yüze eğitim olacak mı? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Türkiye'nin göç politikası ne olacak? Binlerce kişinin merakla beklediği Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün yaptığımız Kabine Toplantısı'nda sağlıktan afetlere, ekonomiden dış gelişmelere kadar ülkemizin gündemindeki tüm konuları ele aldık.

Bir süredir maruz kaldığımız afetler nedeniyle üzüntülü günler geçiyoruz. Kuraklık nedeniyle tarlalar sürülmeden biçilmek zorunda kaldı. Orman yangınları da küresel sorun haline geldi. 54 ilimizde çıkan yangınlar 154 bin hektarlık alanı etkiledi. 82 bin hektarı Antalya'da, 62 bin hektarı Muğla'dadır. ABD'de 3 milyon hektarı aşkın, Kanada'da 3 milyon hektara yakın, Meksika'da 600 bin hektar alan yanmıştır.

Son 1,5 asrın rekorlarının kırıldığı bu dönemde, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı, 80 km buluna rüzgar hızı nedeniyle yangınların önüne geçilmesi zorlanmıştır. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren mücadele vermiş, vatandaşların yanında yer almıştır. Böylesine bir felaketi istismar edenlere rağmen bu büyük afetin üstesinden geldik. 18 uçak, 68 helikopter 9 İHA 1000'in üzerinde arazöz, 600'ün üzerinde iş makinesi ile müdahale edilmiştir.

Diğer kurumlar ve belediyelerden de destek sağlandı. En son Köyceğiz'le birlikte büyük yangınların tamamı kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürmektedir.

Ormanların yanı sıra 72 bin ekili alan, 2600 tarımsal yapı zarar görmüştür. Bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş, 4505 küçükbaş hayvan, 29 bin 600 kanatlı hayvan itlaf olmuştur.

"YANGINLARDA ZARAR GÖRENLER İÇİN İHTİYAÇ TESPİTLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı da yüreğimizi yakıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanları unutmayacağız. Yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tespitlerimiz devam etmektedir.

Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde yeni konutları teslim edilecektir. Hayvan kayıpları hibe olarak karşılanacaktır. Fide, tohum gibi ürünler bedelsiz olarak hak sahiplerine verilecektir. Çiftçilerimizi, Yüksek Katma Değerli Alternatif Tarım uygulamalarına yöneltmek için çalışmalarımız sürmektedir.

"YANAN YERLERİ YENİDEN AĞAÇLANDIRACAĞIZ"

84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 adet olmak üzere 252 milyon fidan yıl bitmeden toprakla buluşturulacaktır. Bu zamana kadar 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk Yanan yerleri en kısa sürede yeniden ağaçlandıracağız. Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlarımız yangın bölgelerinde sürekli görev icra etmiştir. TSK, emniyet ve jandarma da tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. Süreci yakından takip ettik.

Afet bölgesi ilan ettiğimiz yerlerdeki vatandaşlarımıza pek çok destek ve erteleme imkanı sağladık. Bunlardan gerekli dersleri çıkardık. Böylesine büyük afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlayacağız. Aynı şekilde afetlerde daha güçlü ve etkin bir koordinasyon içinde gerekli adımlar atılacak. Yaşadığımız bu büyük yangınlar için milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz.

SEL FELAKETLERİ

İç Anadolu'da bazı bölgelerimiz kuraklıkla boğuşurken, Karadeniz'de bazı illerimiz sel felaketi ile karşı karşıya kalmıştır. Kısa sürede yağan büyük miktarda yağışlar sel felaketine neden olmuştur. Bozkurt ilçesinde yıllık yağış miktarı 774 kg iken, bu afette bir kaç günde 453 kg gibi bir seviyeye çıktı. Afet yaşayan diğer ilçelerde de benzer tablo ile karşı karşıyayız. Bu rakamlar, ülkemizin diğer bölgelerinde etkili olan yağış miktarının bir kaç katıdır.

Buralarda imar ve yapıdan kaynaklanan sorunlar vardır. Ama karşımızda ender rastlanan bir afet olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Sel felaketlerine karşı tüm kurumlarımız hemen harekete geçti. İlgili Bakanlarımız çalışmalara bizzat katıldı. Kimi yerleşim yerlerimiz, kara bağlantısı kesildiği için bir süre müdahale hava yolu ile yapıldı. Kara bağlantısı, TSK tarafından kurulan portatif köprülerle sağlanmıştır.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Sosyal medya düzenlemesi ile bu alandaki kirliliği önlemeye kararlıyız.

Meclis'in açılmasıyla birlikte Avrupa’dakine benzer bir sosyal medya düzenlemesini süratle gündeme getirerek, bu alandaki kirliliğin de önüne geçmekte kararlıyız. Kim kiminle yürürse yürüsün.

AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.

Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.

SIĞINMACI SORUNU

Biz; binlerce yıldır geniş bir coğrafyada devletler sahibi olarak yaşamış bir toplumuz. Anadolu'da da Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet silsilesinde devletimizin sınırları içerisinde varlığımızı sürdürdük. Pekçok yerden Anadolu'ya milyonlarca insanımız göç etmiştir.

Asırlar boyunca Anadolu'nun Garipler Yurdu olarak anılmasının sebebi bu vasfıdır. Bu topraklara gelip zorla yüz geri edilen kimse yoktur. Yakın coğrafyamızda yaşanan katliamlar, savaşlar Anadolu'ya yeni bir göç dalgası başlatmıştır. 1980'lerin sonunda gelen Bulgar kardeşlerimizi hatırlıyoruz. Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle çalışmak için Balkanlardan gelen yüzlerce insanı hatırlıyoruz. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle ülkemize sığınmak isteyen kardeşlerimiz oldu.

Türkiye, sahipsiz bir ülke değildir. Devletimiz önce 84 milyon vatandaşımızın güvenliğinden ve refahından sorumludur.

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