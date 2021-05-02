  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKA6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka

Erdoğan, tam kısıtlamada kalabalık bir grupla Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı

»
Erdoğan, tam kısıtlamada kalabalık bir grupla Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
Erdoğan, tam kısıtlamada kalabalık bir grupla Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanmada Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma genelgesinde cenaze törenine ilişkin olarak şunlar kaydedilmişti:

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MetroPOLL: AKP’nin oyları yüzde 15,5 eridi02 Mayıs 2021 Pazar 17:30
  • Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmeyecek ülkeler belli oldu02 Mayıs 2021 Pazar 17:22
  • Gazeteci Küçükşahin'in isyanı: Kardeşimi Covid-19'dan kaybettik, devlet 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verdi, neden bu aldatmaca?02 Mayıs 2021 Pazar 16:41
  • Prof. Dr. Ağaçfidan: Güney Afrika ve Brezilya varyantlarını da şüpheli pozitif olarak saptamaya başladık02 Mayıs 2021 Pazar 16:19
  • İstanbul'da IŞİD eski lideri Bağdadi ile bağlantılı bir şüpheli yakalandı02 Mayıs 2021 Pazar 16:17
  • Bazı ülkelerden Türkiye'ye uçakla gelecek yolculardan 15 Mayıs'tan itibaren PCR testi istenmeyecek02 Mayıs 2021 Pazar 15:22
  • Nijerya Türkiye’den gelen yolculara giriş yasağı getirdi02 Mayıs 2021 Pazar 13:04
  • Datça'da denize giren bir kişiye koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.02 Mayıs 2021 Pazar 12:01
  • Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti02 Mayıs 2021 Pazar 10:16
  • T.C Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti