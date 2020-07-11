Erdoğan, Tatar ile görüştü.. Ayasofya’nın ibadete açılması, Kovid-19 ile mücadele konuları ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ağırlıklı olarak Ayasofya’nın ibadete açılması ve diğer güncel konular üzerinde duruldu.

Kovid-19’la mücadele süreci ile dışa açılım çabalarının da ele alındığı görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’nin bu süreci başarı ile geçip ekonomik gelişmesine devam etmesine Türkiye olarak büyük önem verdiklerinin altını bir kez daha çizdi.